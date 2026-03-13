Tài khoản bỗng nhận 100 triệu đồng, người đàn ông ở TPHCM báo công an

Ngày 13/3, Công an phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng hỗ trợ một người dân hoàn trả số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Theo Công an phường Phú Mỹ, đầu tháng 3, tài khoản ngân hàng của anh Lê Anh Tuấn (ngụ phường Phú Mỹ) bất ngờ nhận được 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Anh Lê Anh Tuấn hoàn trả số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm (Ảnh: Đinh Diệp).

Nhận thấy số tiền này không phải của mình, anh Tuấn chủ động liên hệ công an để nhờ hỗ trợ xác minh, trả lại cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Mỹ đã phối hợp với chi nhánh ngân hàng để làm rõ giao dịch.

Cơ quan chức năng xác định người chuyển tiền nhầm là chị H.T.H. (ngụ xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Công an đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục xác nhận giao dịch chuyển nhầm theo quy định của ngân hàng.

Lúc 10h30 ngày 12/3, Công an phường Phú Mỹ đã mời anh Lê Anh Tuấn đến trụ sở để hướng dẫn hoàn trả số tiền 100 triệu đồng cho chủ sở hữu theo quy định.