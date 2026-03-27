Ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Chiều 27/3, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành những nội dung về tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX với 100% phiếu tán thành.

Các ông, bà: Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Phú Thọ đã thống nhất quyết định thành lập 4 ban của cơ quan này gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng các cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Ngọc Kiên).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại kỳ họp gồm các ông, bà: Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu và Phùng Thị Kim Nga. Đây là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 người.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định sẽ cùng các thành viên UBND tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn xây dựng UBND tỉnh thành một tập thể đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh. Đồng thời kế thừa và phát huy mạnh mẽ thành quả phát triển mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã dày công xây đắp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Đông hứa không ngừng phấn đấu, biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và hiệu quả.

UBND tỉnh Phú Thọ sẽ bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Phú Thọ, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh sẽ kiên định, kiên trì và nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, không đánh đổi chất lượng và tính bền vững để lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần.

Cá nhân ông Đông nguyện cống hiến tận tâm, tận lực vì sự phát triển của quê hương Phú Thọ, vì sự giàu mạnh và hạnh phúc của nhân dân Đất Tổ.