Thanh niên buông 2 tay, dùng chân điều khiển xe máy

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định xử phạt và tịch thu phương tiện đối với L.N.V.Q. (SN 2007, trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng) vì hành vi buông cả 2 tay và dùng chân điều khiển xe máy khi tham gia giao thông.

Theo cảnh sát, Q. bị lập biên bản với các lỗi vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông như buông thả 2 tay khi điều khiển xe và dùng chân điều khiển xe. Đây là những hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao và gây mất trật tự an toàn giao thông.

Q. thả 2 tay và dùng chân điều khiển xe máy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 18/12, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã tiếp nhận phản ánh của người dân về video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân và buông cả 2 tay, gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng CSGT đã khẩn trương xác minh. Đến sáng 20/12, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời Q. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo lời khai, vào khoảng 20h ngày 16/10, tại đường Đỗ Đăng Tuyển, xã Đại Lộc, Q. đã điều khiển xe máy biển số 92AA-107.xx và thực hiện hành vi buông 2 tay, dùng chân điều khiển phương tiện khi đang lưu thông trên đường. Hành vi này đã bị người dân quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Q. đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.