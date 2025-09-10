Buông tay, gác chân khi lái xe để quay clip "câu view"

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xử phạt 2 thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Trước đó ngày 9/9, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện L.X.A. (SN 2004, trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) đi xe máy biển kiểm soát 82AA-2xx, có hành vi buông cả hai tay, gác chân lên giá để đồ, quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích câu view.

Thanh niên buông cả hai tay khi lái, gác chân lên giá để đồ, rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook (Ảnh cắt từ clip).

Cơ quan công an đã mời A. lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện clip trên mạng xã hội TikTok, ghi lại cảnh N.Đ.C. (SN 2004, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đi xe máy biển kiểm soát 82B1-737.xx, có hành vi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Qua làm việc, C. còn vi phạm không có giấy phép lái xe. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt C. 4 triệu đồng.