Cảnh sát phạt nhóm rước dâu không đội mũ bảo hiểm

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm rước dâu có hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nhóm này có 12 người đi trên 6 xe máy, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Hành vi này đã bị cảnh sát xử phạt với tổng số tiền 7,5 triệu đồng.

Nhiều người tham gia đoàn rước dâu bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, một người dân đã gửi đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi clip ghi cảnh nhiều người tham gia đoàn rước dâu bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Qua xác minh, cảnh sát xác định sự việc xảy ra trên đường Trường Chinh (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi). Nhóm người này được cảnh sát mời làm việc và đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đơn vị này cũng gửi lời cảm ơn người dân đã gửi clip, hình ảnh giúp lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.