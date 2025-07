Nam thanh niên lái xe máy buông 2 tay, vừa bấm điện thoại vừa xỉa răng

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã làm việc và quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 900.000 đồng đối với N.M.P. (SN 2002), trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai là người đã có hành vi buông 2 tay khi điều khiển xe máy gây xôn xao dư luận.

Trước đó, khoảng trưa 29/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả 2 tay, xỉa răng khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai làm việc với thanh niên điều khiển xe máy buông cả 2 tay (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai).

Clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác định người vi phạm là N.M.P. và mời lên trụ sở làm việc. Tại đây, P. thừa nhận hành vi buông tay lái để xử lý công việc cá nhân trên điện thoại.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử phạt N.M.P. 900.000 đồng về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy. P. đã nhận thức được sai phạm và tự nguyện viết cam kết không tái phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đây là lỗi vi phạm vô ý. Ngoài ra, anh P. có nhân thân tốt, chấp hành đầy đủ các quy định về giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và chưa từng vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Do đó, đơn vị vừa xử phạt vừa nhắc nhở, đảm bảo tính nghiêm minh và nhân văn trong xử lý vi phạm hành chính.