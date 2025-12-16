Buông 2 tay khi chạy xe máy, sinh viên ở TPHCM bị thu phương tiện

Ngày 16/12, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với B.H.T. (SN 2007, ngụ phường Dĩ An) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện clip ghi lại cảnh thanh niên buông thả hai tay, lạng lách khi chạy xe máy trên đường.

Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với nam sinh buông cả hai tay khi chạy xe máy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Công an phường Dĩ An xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào chiều 13/12 trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An. Người điều khiển xe máy mang biển số 61D1-940.xx, buông cả hai tay trong clip là B.H.T. (SN 2007), nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. cho biết, đang học năm nhất tại một trường đại học ở TPHCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, T. buông cả hai tay để tháo mũ của áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

Sau khi được CSGT giải thích, nam sinh đã nhận thức được nguy hiểm khi buông thả hai tay (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Đến sáng nay, khi được công an mời làm việc, em mới biết clip đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi được các cán bộ CSGT giải thích, em nhận thức được hành vi này là nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông”, T. trình bày.

Theo quy định, với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy, T. bị tịch thu phương tiện. Do T. chưa có giấy phép lái xe, chủ phương tiện là người thân của T. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, chủ xe chưa thể có mặt nên CSGT sẽ làm việc sau khi người này đến trụ sở.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi lưu thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.