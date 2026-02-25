Tháng 6 phải hoàn thành Cơ sở dữ liệu kiểm soát tài sản cán bộ, công chức

Đây là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đưa ra khi chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, song Thủ tướng thẳng thắn cho rằng còn nhiều tồn đọng, bất cập. Điển hình là tình trạng dữ liệu còn phân tán; tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác dữ liệu phục vụ cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất trong năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cơ bản nhất trí với tinh thần chủ đề năm 2026 là “bứt phá kinh tế số - lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới bền vững hơn, thông minh hơn”.

“Chúng ta cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả”, Thủ tướng quán triệt.

Đề cập các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng cho rằng trước hết cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá, nhất là kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành Nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia; cơ chế về tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu. Những nội dung này hoàn thành lần lượt trong quý I, II, III năm nay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong tháng 3.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Thủ tướng, trong tháng 6 phải hoàn thành Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Nhiệm vụ này do Thanh tra Chính phủ chủ trì.

Bộ Công an được giao sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu, dữ liệu hóa, phục vụ xây dựng các nền tảng AI tự chủ của Việt Nam trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh việc triển khai Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp, kết nối, chia sẻ trên VNeID.

Liên quan vấn đề nguồn lực, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số.

Ông giao Bộ Tài chính rà soát, bố trí ngân sách tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm ngay trong quý I, bảo đảm duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số.