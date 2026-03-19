Trình Bộ Chính trị định hướng "chỉ một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm"

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa ban hành kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Với báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư quán triệt phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày.

Cùng với yêu cầu tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính, Tổng Bí thư chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm, Tổng Bí thư lưu ý chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm", bảo đảm quản lý chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, lưu thông cho đến tiêu dùng thực phẩm.

Đi kèm với đó, cần khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo; nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, xây dựng Đề án cụ thể trình Bộ Chính trị trong tháng 4.

Về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hoá ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bảo đảm đồng bộ với Kết luận số 09 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đề án này cần trình Bộ Chính trị thông qua trước khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc.

Dự thảo Đề cương Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới" cũng được Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất.

Tổng Bí thư yêu cầu thiết kế hệ thống pháp luật phải bao quát đầy đủ các lĩnh vực đời sống, đảm bảo đồng bộ, khả thi, minh bạch và thúc đẩy kiến tạo phát triển.

Liên quan thẩm quyền ban hành nghị quyết về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Đảng ủy Bộ Tư pháp báo cáo Bộ Chính trị hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Với báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Những bất cập, hạn chế hoặc vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân, theo Tổng Bí thư, phải được kịp thời giải quyết, không để tồn tại "điểm nghẽn", rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân.

Định hướng được Tổng Bí thư nêu là hoàn thiện pháp luật để giúp hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.