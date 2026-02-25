Phó Thủ tướng chia sẻ kế hoạch “cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí”

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc, ngày 25/2.

Theo Phó Thủ tướng, thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 79 và 80 với tinh thần thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các chủ trương chiến lược của 2 nghị quyết quan trọng này, đồng thời trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho thực hiện nghị quyết.

Theo đó, Nghị quyết số 79 có 99 nhiệm vụ và Nghị quyết số 80 có 131 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này xoay quanh những nội dung cốt lõi là: Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ cho thực hiện nghị quyết; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược; thiết kế các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho 2 lĩnh vực này, đảm bảo cho các nghị quyết được thực thi; xác định nội hàm các nhiệm vụ, có phân công lộ trình cho các cơ quan, địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với Nghị quyết 79, chương trình hành động tập trung vào nhiều nhóm nội dung, theo Phó Thủ tướng Thường trực.

Trong đó, với nhóm nguồn lực đất đai, tài nguyên, Chính phủ xác định các nhiệm vụ cụ thể là rà soát, sửa đổi Luật Đất đai hướng tới phân cấp mạnh mẽ, cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí.

Chính phủ cũng lưu ý số hóa, làm sạch và liên thông toàn bộ hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; tiến hành thăm dò, thống kê toàn diện khoáng sản quốc gia để điều phối thống nhất. Lập quy hoạch tích hợp không gian ngầm với quy hoạch đô thị hiện đại….

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh cần hoàn thiện đồng bộ chính sách về quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Nghiên cứu cơ chế đầu tư hạ tầng trạm đỗ thông minh theo hướng khuyến khích và ưu đãi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) để phát triển hệ thống hạ tầng mặt đất cho kinh tế tầm thấp, cũng là nhiệm vụ được ông đề cập.

Đối với nhiệm vụ đổi mới quản trị doanh nghiệp Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ quán triệt việc chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; chỉ tiền kiểm khi thực sự cần thiết.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đi kèm với đó là đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước bằng kết quả; hạch toán tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng…

Với Nghị quyết 80, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nhiệm vụ lồng ghép yêu cầu phát triển văn hóa trong hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cần ban hành Nghị quyết của Quốc hội với các đột phá về mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong thiết chế văn hóa và Quỹ văn hóa, nghệ thuật; cơ chế tài chính ưu tiên (cho đào tạo, công nghệ số, đặt hàng tác phẩm); chính sách đãi ngộ, trọng dụng tài năng nghệ thuật.

Chính phủ cũng định hướng nâng cao chuẩn mực văn hóa công vụ và xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức kinh doanh.

Nhóm nhiệm vụ về xây dựng hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động văn hóa; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa và giải trí.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Đặc biệt, Chính phủ định hướng xây dựng đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia mang tính dẫn dắt về công nghiệp văn hóa và du lịch dựa trên nền tảng bản sắc vùng miền; bố trí quy hoạch quỹ đất để đầu tư các trung tâm công nghiệp văn hóa, phim trường và không gian sáng tạo.

Để đảm bảo nguồn lực, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh cần bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa và phân bổ theo hướng đầu tư trọng điểm gắn với hiệu quả đầu ra. Đi kèm với đó, theo ông, cũng cần thiết lập cơ chế linh hoạt nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa dài hạn, minh bạch.