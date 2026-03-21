Các lãnh đạo chủ chốt và tất cả Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử vào Quốc hội

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, tất cả lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri và trúng cử với số phiếu cao.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm là người trúng cử với số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử.

Ứng cử tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI với số phiếu cao. Đơn vị bầu cử số 12 là địa bàn ứng cử của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Tại TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Theo kết quả bầu cử, tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị còn lại trúng cử gồm:

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên ông Túc ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử khi tham gia ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Ông đã có kinh nghiệm 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV, XV).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng sau một khóa tham gia Quốc hội (khóa XV), tiếp tục ứng cử tại Hải Phòng và trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là lần đầu ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí có 2 khóa tham gia Quốc hội (khóa XIV, XV) và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, khi ứng cử tại tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương, ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk và trúng cử. Trước đó, ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bí thư 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, còn Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là trường hợp tái cử bởi ông có 2 khóa XIV và XV làm đại biểu Quốc hội.

Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội còn có 3 sĩ quan cấp tướng, gồm 2 tướng quân đội và 1 tướng công an.

Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên - địa bàn ứng cử của ông trong khóa XV, và tiếp tục trúng cử ở khóa XVI.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, lần đầu ứng cử tại tỉnh Hưng Yên và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông cũng có 2 khóa tham gia Quốc hội (XIV, XV) và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ở khối Chính phủ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, ứng cử tại TP Huế và cũng trúng cử. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Ở khối Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Chiến đã có 3 khóa tham gia Quốc hội (XIII, XIV, XV) và tiếp tục trúng cử ở khóa XVI.

Trong khi đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, còn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ. Cả hai đều cùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, 3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều có tên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.