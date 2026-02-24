Thủ tướng: “Không gây phiền hà, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân”

Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan phát triển ngành Y tế như: hoàn thiện thể chế liên quan lĩnh vực ghép tạng; nghiên cứu, sản xuất dược, vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, các đại biểu kiến nghị có chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân lực; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại trang bị cho các bệnh viện; đầu tư cho y tế cơ sở và công tác phòng bệnh…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống - sức khỏe và hạnh phúc của con người.

Y tế, theo Thủ tướng, cũng là một trong những trụ cột quan trọng. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học, từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách, quản lý ngành y.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngành y tế nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển.

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ và các nhà quản trị ngành y tế, quán triệt nhiều phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Thủ tướng nhấn mạnh ngành y tế cần nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn.

Trong chăm sóc sức khỏe, Thủ tướng đặc biệt lưu ý không gây phiền hà cho bệnh nhân, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm, nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Thủ tướng đề nghị tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia; sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc… cũng là những định hướng quan trọng được lãnh đạo Chính phủ đề cập.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Khẳng định Đảng, Nhà nước xác định đầu tư cho khoa học, công nghệ trong ngành y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai của sức khỏe dân tộc, Thủ tướng tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 20 chữ: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân".