Hà Nội công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Trong số các đại biểu trúng cử, có tất cả các lãnh đạo HĐND TP Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển - "Bầu" Hiển), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, lần đầu trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, người vừa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII có nhiều lãnh đạo chủ chốt của thành phố như ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội…

Ngoài ra danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII còn có nhiều doanh nhân và chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, thể thao.. và nhiều lãnh đạo là sở, ngành, phường, xã.

Xem danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tại đây.