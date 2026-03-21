Tỷ lệ phiếu và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước hôm 15/3.

Theo báo cáo tổng hợp sau bầu cử, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại.

4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Các đại biểu Quốc hội dự họp trong hội trường Diên Hồng (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Thống kê cơ cấu kết hợp theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội cho thấy tổng số ứng cử viên là 864, trong đó 392 người là nữ (45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc (21,76%); 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%).

Về trình độ học vấn, có 593 người có trình độ trên đại học (68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (30,21%) và 10 người trình độ dưới đại học (1,16%).

Liên quan cơ cấu độ tuổi, có 187 ứng viên đại biểu Quốc hội là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi); 384 người ở độ tuổi từ 40 đến 50; 259 người tuổi từ 50 đến 60; 26 người từ 60 đến 65 tuổi và có 8 ứng viên đại biểu Quốc hội trên 65 tuổi.

Trên cơ sở công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 để kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật.