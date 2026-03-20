Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc

Văn phòng Chủ tịch nước mới đây đã có thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc.

Theo đó, trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng Chủ tịch nước ở số 1A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, Hà Nội còn trụ sở làm việc mới tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, kể từ ngày 23/3, mọi hoạt động giao dịch, liên hệ công tác của Văn phòng Chủ tịch nước được thực hiện tại trụ sở mới, các thông tin liên hệ khác giữ nguyên.

Tòa nhà tại số 12 Ngô Quyền có một mặt địa chỉ số 2 Lê Thạch có tên gọi quen thuộc là Bắc Bộ phủ.

Bắc Bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời đã làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nơi đây trở thành biểu tượng cao đẹp của chính quyền cách mạng, của một Nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Vào đầu tháng 2 đã diễn ra Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước (số 2 Lê Thạch).

Trước đó, tháng 9/2025, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện cơ chế cấp bách để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của cơ quan Chủ tịch nước tại khu vực này.

Sau khi hoàn thành, Bắc Bộ Phủ đã được nâng cấp thành trụ sở làm việc của cơ quan Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước; có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Chủ tịch nước có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước.

Phó chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lập pháp,...

Hiện Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là ông Lê Khánh Hải, các Phó chủ nhiệm là ông Phạm Thanh Hà, bà Phạm Thị Kim Oanh, ông Hoàng Anh, ông Cấn Đình Tài, ông Nguyễn Dũng Tiến.