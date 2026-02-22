Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng yêu cầu "theo dõi sát thị trường vàng"

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Thủ tướng biểu dương các thành viên Chính phủ đã tham dự cuộc họp đầy đủ, đồng thời phê bình những nhân sự vắng mặt tại cuộc họp này.

Theo đánh giá của người đứng đầu Chính phủ, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đề cập nhiệm vụ năm 2026, lãnh đạo Chính phủ lưu ý phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc ngay từ ngày đầu, Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương theo dõi sát tình hình để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lao động, tài chính, ngân sách, chi tiêu, định mức, tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm chi không cần thiết; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%.

Thủ tướng cũng nhắc nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại đồng loạt trong tháng 2 này.

Tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2026-2030; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp… cũng là những nhiệm vụ được người đứng đầu Chính phủ lưu ý.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung phát động các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời.

Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm, tiết kiệm 5% chi cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm soát, thanh tra công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Bộ Công Thương kiểm soát giá cả thị trường, theo dõi tác động thuế nhập khẩu bổ sung 10% mà Mỹ vừa ban hành để phản ứng kịp thời.

Với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông; khẩn trương thu phí các dự án đã đầu tư theo quy định đối với các công trình cao tốc đã hoàn thành đủ tiêu chuẩn; bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ” trong triển khai các nhiệm vụ, Thủ tướng kêu gọi cán bộ, công nhân viên trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức trách cao nhất có thể, thi đua lao động sáng tạo, đổi mới.