Nghệ An tổ chức đại tiệc âm nhạc, pháo hoa ở biển Cửa Lò

Chiều 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã công bố những thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cho chương trình Countdown chào năm 2026, khẳng định sự kiện sẽ được tổ chức công phu, đảm bảo an ninh, an toàn cho hàng vạn người dân, du khách.

Công tác tổ chức, phân luồng người xem, phương án phòng cháy chữa cháy, y tế và điều tiết giao thông đã được triển khai sớm, đáp ứng quy mô lớn của sự kiện.

Hoạt động bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa và tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới Countdown 2026 kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra vào tối 31/12 tại Quảng trường ánh sáng (VinWonders Cửa Hội, phường Cửa Lò).

Đây được đánh giá là hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương, du khách, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí năm 2026 của tỉnh Nghệ An.

Sân khấu ngoài trời hiện đại, ứng dụng hệ thống âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp sẽ là nơi quy tụ nhiều ca sĩ trẻ, DJ, rapper, vũ đoàn và các nghệ sĩ thuộc Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức cho biết các tiết mục được dàn dựng theo tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng, phản ánh hình ảnh một Nghệ An năng động, hội nhập và không ngừng chuyển mình.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Countdown 2026 còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Cửa Lò - trung tâm du lịch biển của Bắc Trung Bộ - đến đông đảo du khách.

Ngay sau thời khắc đếm ngược chuyển giao năm mới, bầu trời biển Cửa Lò sẽ được thắp sáng bằng màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Đây là phần trình diễn được mong đợi nhất, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc ấn tượng, đánh dấu bước sang năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, sân khấu ngoài trời và pháo hoa, đêm Countdown 2026 được kỳ vọng tạo nên bầu không khí rộn ràng, ấm áp, thu hút đông đảo người dân, du khách đến với biển Cửa Lò trong thời khắc đón năm mới.