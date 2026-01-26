Tê tê quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Ngày 26/1, thông tin từ Công an xã Đắk Liêng (Đắk Lắk), đơn vị đã phối hợp tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm do một người dân giao nộp.

Trước đó, vào sáng 22/1, anh Y Diêm Hlong (46 tuổi, trú tại buôn Knac, xã Đắk Liêng) phát hiện một cá thể tê tê đi lạc vào nhà mình. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã, quý hiếm cần được bảo vệ, anh Y Diêm Hlong tự nguyện đến Công an xã Đắk Liêng giao nộp.

Cá thể tê tê đi lạc vào nhà người dân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo anh Y Diêm Hlong, nhà anh nằm sát bìa rừng và anh không rõ cá thể tê tê từ đâu bò vào nhà mình.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, động vật hoang dã do anh Y Diêm Hlong giao nộp là tê tê Java, thuộc nhóm IB, trọng lượng 2,2kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đắk Liêng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk và chính quyền địa phương lập biên bản tiếp nhận, thực hiện các thủ tục để tổ chức thả tê tê về môi trường tự nhiên theo quy định.