Người phụ nữ phát hiện cá thể tê tê khi đi làm rẫy

Ngày 23/12, Vườn quốc gia Pù Mát cho biết đã tiếp nhận một cá thể tê tê do Công an xã Tam Thái (Nghệ An) bàn giao để chăm sóc, theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi làm rẫy, chị Lầu Y Hua (SN 1990, dân tộc H’Mông, trú xã Tam Thái) đã phát hiện một cá thể tê tê trong khu vực sản xuất.

Cá thể tê tê được chị Hua phát hiện trong lúc đi làm rẫy và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng (Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát).

Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị Hua đã chủ động liên hệ và giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Tam Thái theo đúng quy định của pháp luật.

Trạm quản lý bảo vệ rừng xã Tam Thái đã phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao cá thể tê tê cho Đội Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát.

Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe cá thể tê tê ổn định, không phát hiện dấu hiệu suy yếu hay tổn thương. Con vật đang được chăm sóc, theo dõi trong môi trường phù hợp.

Cá thể tê tê được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật Vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc, theo dõi (Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát).

Đại diện Vườn quốc gia Pù Mát cho biết sau thời gian cứu hộ và theo dõi, nếu đủ điều kiện, cá thể tê tê sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo cơ quan chức năng, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là tín hiệu tích cực, thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ rừng và đa dạng sinh học tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.