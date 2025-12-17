Tê tê quý hiếm dài gần 1m bò vào khu dân cư

Ngày 17/12, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng phối hợp cứu hộ, thả cá thể tê tê quý hiếm về tự nhiên.

Sáng cùng ngày, ông Trần Can, trú tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm), thành phố Đà Nẵng, phát hiện cá thể tê tê nặng 3,2kg, chiều dài gần 1m ở khu vực gần nhà và kịp thời báo cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê quý hiếm nặng 3,2kg, dài gần 1m (Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm).

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp kiểm tra, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho cá thể trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên phù hợp.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ ở mức độ cao nhất. Tê tê Java hiện được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này đều bị nghiêm cấm và truy tố trách nhiệm hình sự.