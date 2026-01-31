Gần 170 xe hoa cổ động cùng xuất phát vào ngày bầu cử ở TPHCM

Theo kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các xe hoa, xe loa tuyên truyền lưu động được bố trí tại 168 xã, phường, đặc khu.

Hoạt động nhằm lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Công tác tuyên truyền hướng đến mục tiêu để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại TPHCM tháng 5/2021 (Ảnh: Q.Huy).

Theo kế hoạch, 168 xe hoa, xe loa tuyên truyền lưu động cùng xuất phát lúc 6h30 ngày 15/3 (ngày bầu cử) từ các khu vực tập kết.

Trong đó, khu vực 1 có sự tham gia của 102 xã, phường, chia thành 4 điểm tập kết.

Điểm tập kết 1 ở Công viên 30/4 (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn) với 26 xã, phường tham gia. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng… và quay về điểm xuất phát.

Điểm tập kết 2 ở đường số 48, Quảng trường Khánh Hội (phường Khánh Hội), gồm 25 xã, phường tham gia. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát… và kết thúc tại Quảng trường Khánh Hội.

Điểm tập kết 3 ở đường Vành đai Trong (đoạn từ đường Đỗ Năng Tế đến đường số 17, phường An Lạc), với 26 xã, phường tham gia. Đoàn xe diễu hành qua các trục Vành đai Trong, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh (cũ)… và kết thúc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc.

Điểm tập kết 4 ở đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh), với 25 xã, phường tham gia. Đoàn xe diễu hành qua Trường Chinh, quốc lộ 22, cầu Tham Lương, khu vực Hóc Môn rồi quay về điểm tập kết.

Khu vực 2 có điểm tập kết trên đường 30/4 (phường Phú Lợi), với sự tham gia của 36 xã, phường. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến Phú Lợi - Yersin - Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù - Phạm Ngọc Thạch - Hùng Vương.

Khu vực 3 có điểm tập kết tại đường Ba Cu (phường Vũng Tàu), gồm 30 xã, phường, đặc khu. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến Ba Cu - Lê Hồng Phong - Nguyễn Thái Học - 30/4 - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 51 - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Tất Thành.

Sau khi hoàn thành lộ trình cấp thành phố, các xe tuyên truyền lưu động tiếp tục quay về địa phương để cổ động trên các tuyến đường trung tâm xã, phường.

Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Văn hóa cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn trang trí xe hoa, nội dung cổ động và phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn giao thông.