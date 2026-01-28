Tây Ninh thúc tiến độ giải ngân, ưu tiên các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 28/1, UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác đầu tư công và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2026. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, coi đây là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: N.L.).

Cuộc họp cũng nghe báo cáo tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, làm cơ sở thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ.

Đáng chú ý, UBND tỉnh dành nhiều thời gian xem xét lộ trình triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có dự án Vành đai 4 và các trục động lực kết nối liên vùng.

Các đại biểu cũng báo cáo về nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình giao thông đang và sắp triển khai, tiến độ chuẩn bị hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án kết nối trung tâm hành chính, cửa khẩu quốc tế và nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông đối ngoại.

Đường Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị đầu tư và triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh; đồng thời bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng then chốt có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Tây Ninh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Các ngành thực hiện nghiêm hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.