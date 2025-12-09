Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 thành trung tâm kết nối chiến lược

Ngày 9/12, Tây Ninh tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã nêu những thành tựu đạt được của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

Hoàn thành các chỉ tiêu

Theo ông Phạm Tấn Hòa, trong năm 2025, HĐND tỉnh đặt ra 12 chỉ tiêu và đến nay đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu. Một số điểm nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước tăng 9,52%. Với tốc độ này, Tây Ninh đứng thứ hai vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 8/34 tỉnh thành trên cả nước, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra là 9,3%.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3,64%/năm. Riêng năm 2025, tăng trưởng đạt 4,24%. Toàn tỉnh hiện có 67/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 81,7%, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Phạm Tấn Hòa phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: N.H).

Về công nghiệp, lĩnh vực này tiếp tục phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 đạt 14,92%. Hoạt động thương mại phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19. Năm 2025, xuất khẩu đạt 16,08 tỷ USD, tăng 9,21%; nhập khẩu 12,16 tỷ USD, tăng 13,77%.

Năm 2025, tỉnh đón 7,1 triệu lượt khách, tăng 17,67%, với tổng doanh thu 4.433 tỷ đồng, tăng 40,5%. Tỷ lệ giải ngân hàng năm duy trì ở nhóm cao so với cả nước. Riêng năm 2025, đến nay giải ngân đạt 74,58% kế hoạch Thủ tướng giao và 70,99% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ; tỉnh phấn đấu đến cuối năm giải ngân 100%.

Chất lượng môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh duy trì ở nhóm đầu cả nước. Năm 2025, toàn tỉnh thành lập 3.816 doanh nghiệp, tăng 52%. Khu vực FDI cấp mới 181 dự án với vốn đầu tư gần 900 triệu USD. Tổng thu ngân sách đạt trên 47.000 tỷ đồng, bằng 128,3% dự toán Trung ương giao.

Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Tây Ninh là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh sắp được thông xe làn cao tốc (Ảnh: An Huy).

Dù đạt nhiều kết quả, theo ông Hòa, tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Hạ tầng chiến lược còn bất cập; tiêu thụ nông sản gặp khó khăn; giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; khoa học công nghệ và chuyển đổi số chưa đáp ứng nhu cầu, chưa tạo được động lực phát triển kinh tế; an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Ngoài các nguyên nhân khách quan trong nước và quốc tế, UBND tỉnh xác định còn tồn tại những nguyên nhân chủ quan tạo sức ì, ảnh hưởng đến phát triển giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành nhiều lúc chưa chặt chẽ; một số người đứng đầu chỉ đạo còn thiếu quyết liệt, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn.

10 nhóm giải pháp

Theo ông Phạm Tấn Hòa, năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, tỉnh là cầu nối giao thương chiến lược với Campuchia, đẩy mạnh hội nhập, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện gắn với kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh; chủ động thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng xã hội văn minh, môi trường sống an toàn, chính quyền kiến tạo; quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc; người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Để cụ thể hóa mục tiêu, UBND tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 6 công trình trọng điểm và các trục động lực phát triển theo nghị quyết đại hội. Tỉnh cũng đề ra 10 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, triển khai điều chỉnh quy hoạch tỉnh, cơ cấu lại không gian phát triển phù hợp, hình thành các trung tâm, hành lang kinh tế và trục động lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: N.H.).

Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Thứ ba, khẩn trương triển khai các công trình giao thông trọng điểm, tạo đột phá, hình thành trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Thứ năm, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Thứ sáu, phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân.

Thứ bảy, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Thứ tám, đẩy mạnh xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thứ chín, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Thứ mười, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

"Phát huy kết quả đạt được giai đoạn 2021-2025 cùng sự đoàn kết của các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, tôi tin tưởng Tây Ninh sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030", ông Hòa phát biểu.