Những động lực kỳ vọng Tây Ninh tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030

Ngày 10/12, HĐND tỉnh Tây Ninh bước vào ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu phân tích nhiều động lực và lộ trình phát triển, kỳ vọng giúp Tây Ninh đạt mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Lợi thế giao thông, cửa khẩu

Tây Ninh được đánh giá sở hữu vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược khi nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TPHCM và thuộc vùng Đông Nam Bộ - khu vực kinh tế năng động nhất cả nước. Tỉnh cũng là “cửa ngõ” của Đồng bằng sông Cửu Long và có hơn 369km đường biên giới giáp Campuchia.

Nhờ các lợi thế này, Tây Ninh không chỉ giữ vai trò cầu nối giữa những vùng kinh tế trọng điểm trong nước mà còn là điểm kết nối quan trọng về thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam là một trong 4 cửa khẩu quốc tế của tỉnh thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế với Campuchia (Ảnh: An Huy).

Hiện tỉnh có 4 cửa khẩu quốc tế gồm Xa Mát - Tropeng Phlong, Mộc Bài - Bavet, Tân Nam - Meun Chey và Bình Hiệp - Pray Vo, cùng một cảng quốc tế (Cảng quốc tế Long An tại xã Tân Tập). Hệ thống cửa khẩu và hạ tầng biên giới được xem là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế biên mậu và logistics.

Tính đến nay, tỉnh có khoảng 38.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn hơn 918.000 tỷ đồng; khoảng 3.100 dự án trong nước (DDI) với hơn 693.000 tỷ đồng vốn đăng ký; hơn 1.900 dự án FDI với tổng vốn khoảng 24,4 tỷ USD.

Tây Ninh cũng sở hữu nhiều trục giao thông liên kết vùng với TPHCM, Đồng Tháp và các địa phương lân cận, tạo không gian phát triển thống nhất. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai như đường Tân An - Bình Hiệp, ĐT.827E, đường động lực Đức Hòa, cải tạo nâng cấp quốc lộ 62, trục kết nối khu công nghiệp đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, ĐT.789B nối từ cầu Bình Tây đến quốc lộ 22 - cửa khẩu Mộc Bài.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Khoa Vũ).

Bên cạnh đó, tỉnh tích cực tham gia các dự án cao tốc liên vùng như Trung Lương - Mỹ Thuận, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và 4 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh có 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với hơn 21.300 ha đất dành cho công nghiệp; đồng thời có 3 khu kinh tế cửa khẩu (Long An, Mộc Bài, Xa Mát) với tổng diện tích hơn 68.500 ha.

Logistics giữ vai trò quan trọng

Tây Ninh giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến giao thương Việt Nam - Campuchia, đồng thời là điểm trung chuyển giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, giáp ranh TPHCM. Đây là lợi thế lớn để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại - dịch vụ logistics và công nghiệp chế biến xuất khẩu.

Sau hợp nhất, tỉnh duy trì nền kinh tế năng động, GRDP đứng thứ 10 cả nước. Hệ thống cảng biển, giao thông thủy nội địa và mạng lưới vận tải đa phương thức giúp Tây Ninh sở hữu tiềm năng lớn phát triển lĩnh vực logistics.

Logistics được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược của tỉnh trong giai đoạn tới. Với vị trí tiếp giáp TPHCM và nằm trên hành lang kinh tế xuyên biên giới, Tây Ninh vừa phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia, vừa có khả năng mở rộng kết nối sang Thái Lan và các nước ASEAN.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: M.H.).

Đồng thời, logistics còn là lĩnh vực hấp dẫn vốn FDI, hướng tới xây dựng Tây Ninh trở thành trung tâm logistics hiện đại của vùng Đông Nam Bộ, gắn kết chặt chẽ với thị trường khu vực và quốc tế.

Với những lợi thế đặc biệt trên, kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tây Ninh phát huy đoàn kết, tự lực, tận dụng lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10-10,5% từ năm 2026.