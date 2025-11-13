Loạt công trình giao thông trọng điểm qua Tây Ninh tăng tốc thi công

Ngày13/11, tại hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm quốc gia và ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vừa diễn ra, các sở ngành tỉnh đã báo cáo về tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo đó, đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 6,84km, hiện các gói thầu chính đạt 85-88% khối lượng, dự kiến thông xe phần cao tốc trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến năm 2026.

Đường Vành đai 3 qua địa phận tỉnh Tây Ninh đến nay gần về đích, dự kiến thông xe cuối năm nay (Ảnh: An Huy).

Đường Vành đai 4 TPHCM (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) dài 74,5km đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và lập báo cáo khả thi. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 26,34km qua tỉnh Tây Ninh, công tác bồi thường, tái định cư đang được triển khai, khoảng 86,5% hộ dân đã nhận tiền. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027.

Ngoài các dự án cấp quốc gia, Tây Ninh cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm của tỉnh như đường tỉnh 827E, trục động lực Tân An - Bình Hiệp, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và tuyến liên kết vùng N8 - 787B - 789.

Tuyến đường tỉnh 827E dài 35,6km, quy mô 6 làn xe, đã khởi công trong năm 2025. Hiện các gói thầu cầu và đường dẫn đạt giá trị thi công từ 0,5-3,3%, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 90%. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành năm 2029.

Đường tỉnh 789 đang được nhà thầu khẩn trương thi công sau nhiều tháng tạm ngưng (Ảnh: An Huy).

Bên cạnh đó, đường Tân An - Bình Hiệp dài 63,5km, giai đoạn 1 đầu tư 6 làn xe, đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến khởi công vào quý I/2027.

Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1) dài 28km, 4 làn xe, chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ tiền khả thi. Tuyến này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Tuyến liên kết vùng N8 - 787B - 789 dài 48km, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành; tiến độ các dự án thành phần đạt 37-89%, dự kiến kết nối hoàn chỉnh toàn tuyến vào năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 từ đầu tháng 12/2025.

Đối với đường Vành đai 3, Ban Quản lý dự án được giao phối hợp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sau thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bảo đảm tiến độ Chính phủ quy định, kiểm soát chất lượng vật liệu, đẩy nhanh giải ngân và hoàn thiện phương án tiền khả thi cho tuyến Tân An - Bình Hiệp. Đồng thời, tỉnh yêu cầu bảo đảm quy hoạch khu tái định cư và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm trái phép.