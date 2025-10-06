Taxi công nghệ bất ngờ chạy ngược chiều, tông tử vong người đàn ông ở TPHCM

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 6/10 trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TPHCM. Thời điểm trên, chiếc taxi công nghệ lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng vào trung tâm khu vực tỉnh Bình Dương cũ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Diện).

Khi đến đoạn qua phường Phú Lợi, xe bất ngờ bị mất lái, lao sang làn đường ngược lại, tông trúng người đàn ông đi xe máy. Sau cú tông mạnh, chiếc taxi tông vào gốc cây rồi lao vào nhà dân.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, đầu ô tô taxi bị hư hỏng nặng, xe máy cùng thi thể người đàn ông nằm trên vỉa hè.

Nhiều người dân theo dõi vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng (Ảnh: Phạm Diện)

Theo nhân chứng, tài xế taxi đang lưu thông đúng chiều thì bất ngờ lao sang làn đường ngược lại hơn 20m rồi tông trúng xe máy.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.