Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, y bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy

Trưa 6/10, một cán bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ cơ sở Thảo Nguyên (xã Vân Hồ, Sơn La) cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, nước lũ đổ về nhanh không kịp tiêu thoát đã làm đổ sập bức tường rào phía sau của bệnh viện.

Sau đó nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện khiến nhiều trang thiết bị cùng thuốc men ngập sâu trong nước.

Thời điểm nước lũ đổ về, nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị trong phòng bệnh được các nhân viên y tế, y bác sĩ bế đến nơi an toàn.

"Nước lũ đổ về nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay, rất nhiều máy móc, trang thiết bị cùng thuốc men bị ngập sâu. Chúng tôi đang tiến hành khắc phục để sớm ổn định việc thăm khám, điều trị cho bệnh nhân", cán bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ nói.

Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ cơ sở Thảo Nguyên thiệt hại nặng nề sau trận lũ (Ảnh: Thanh Vân).

Qua kiểm tra ban đầu, bệnh viện xác định hàng loạt máy tính, máy siêu âm cùng nhiều thuốc men bị hư hỏng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 0h đến 9h ngày 6/10, tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cụ thể tại Khoen On (Lai Châu) 44mm; Ít Ong (Sơn La) 123,6mm; Hang Kia (Phú Thọ) 92,6mm; Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 75,6mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 45,6mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 140,6mm; Bản Sen (Quảng Ninh) 38,4mm.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến tại Sơn La, Phú Thọ và Thanh Hoá từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm; Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng từ 30 đến 50mm, có nơi trên 80mm; Lào Cai và Lai Châu từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường tại các địa phương này.