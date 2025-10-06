Bão Matmo đã đổ bộ đất liền, Bắc Bộ mưa to từ sáng nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 6/10, bão Matmo (bão số 11) đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lúc 5h, cường độ bão giảm xuống còn cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, tại Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 6-7.

Theo dự báo, trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền. Đến trưa và chiều nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Lúc 5h, bão Matmo đang hoạt động trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (Ảnh: NCHMF).

Về gió mạnh trên đất liền, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong sáng nay, bão chỉ còn khả năng gây gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9 ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, các vùng biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Về mưa, vị chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định từ sáng sớm nay đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Dự báo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Matmo rất ít khả năng gây mưa lớn, dồn dập, gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội như ngày 30/9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.

Vị chuyên gia cho hay khu vực Hà Nội không bị tác động của gió bão, trong sáng nay thành phố không có mưa lớn. Tuy nhiên, từ trưa đến đêm nay, hoàn lưu sau bão có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.