Xe máy ngã vào ô tô tải, 2 anh em bị cán thương vong ở TPHCM

Chiều 5/10, CSGT Công an TPHCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tải khiến hai anh em ruột thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 5/10, trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Bình Dương, TPHCM.

Vụ tai nạn khiến người anh trai tử vong, người em bị thương nặng (Ảnh: A.T.).

Thời điểm trên, xe máy mang biển số 68HA-049.xx do Ngô Tiến A. (SN 2006, quê tỉnh Kiên Giang) điều khiển, chở theo anh ruột tên Ngô Tiến D. (SN 2004), lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy.

Khi đến khu phố Phú Bưng, xe máy bất ngờ ngã vào bên hông ô tô tải chạy song song khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đường.

Anh D. bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, người em bị thương nặng. Tại hiện trường, thi thể nằm sát làn đường dành cho xe máy. Xe tải chạy thêm một đoạn mới dừng lại.

CSGT TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.