Hai vụ tai nạn cùng địa điểm khiến 4 người thương vong ở TPHCM
(Dân trí) - Sau vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy ngã xuống đường, một tài xế xe máy khác va chạm với ô tô tại cùng địa điểm. Vụ việc khiến một người tử vong và 3 người bị thương.
Tối 5/10, CSGT TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực để điều tra 2 vụ tai nạn ở cùng địa điểm khiến một người tử vong, 3 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Chánh Hiệp, TPHCM.
Thời điểm trên, 2 xe máy xảy ra va chạm với nhau khiến 3 người ngã xuống đường. Các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Khi tai nạn vừa xảy ra, phía sau hiện trường khoảng 3m tiếp tục có thêm vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khách khiến anh Nguyễn Văn H. (SN 1991) tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, 2 xe máy trong vụ va chạm ban đầu nằm sát lề đường. Xe máy của anh H. nằm trên làn đường dành cho ô tô. Cả 3 phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.