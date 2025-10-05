Hai vụ tai nạn cùng địa điểm khiến 4 người thương vong ở TPHCM

Tối 5/10, CSGT TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực để điều tra 2 vụ tai nạn ở cùng địa điểm khiến một người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Thời điểm trên, 2 xe máy xảy ra va chạm với nhau khiến 3 người ngã xuống đường. Các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường 2 vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Khi tai nạn vừa xảy ra, phía sau hiện trường khoảng 3m tiếp tục có thêm vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khách khiến anh Nguyễn Văn H. (SN 1991) tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, 2 xe máy trong vụ va chạm ban đầu nằm sát lề đường. Xe máy của anh H. nằm trên làn đường dành cho ô tô. Cả 3 phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.