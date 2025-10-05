Tạm giữ nghi phạm đâm cô gái tử vong trên vỉa hè ở TPHCM

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tạm giữ nghi phạm đâm cô gái tử vong tại phường Tam Thắng.

Đêm qua, sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lẩn trốn. Đến sáng nay, đối tượng đã ra đầu thú với cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Cà Mau), đang làm việc ở một quán bar; nghi phạm là L.G.H. (20 tuổi, quê Cà Mau), cả hai từng quen biết nhau trước đó.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân phát hiện cô gái tử vong với nhiều vết đâm trên vỉa hè đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng (TPHCM). Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng bảo vệ hiện trường, điều tra xác minh sự việc.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.