Tàu hỏa tông xe tải đứt đôi ở Quảng Ngãi

Vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra lúc 20h30 ngày 6/3 tại địa bàn xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi). Thời điểm này, xe tải di chuyển trên tuyến đường liên xã, khi qua điểm giao nhau với đường sắt có rào chắn tự động đã va chạm với tàu hỏa SE8 đi theo hướng Nam - Bắc. Vụ va chạm mạnh khiến ô tô tải đứt đôi, tài xế bị thương.

Anh Nguyễn Bình, hành khách trên tàu, cho biết vụ va chạm khá mạnh làm tàu phải dừng khẩn cấp. Xe tải bị tàu tông trúng ngang thân nên đứt làm đôi. Phần đầu xe nằm bên trái, phần đuôi nằm bên phải đường tàu.

Xe tải bị tàu hỏa tông đứt đôi (Ảnh: Hà Xuyên).

“Tài xế bị thương đã được đưa đi cấp cứu, xe tải hư hỏng nặng. Cú va chạm cũng làm đầu tàu hỏa hư hỏng chưa thể tiếp tục hành trình”, anh Bình cho biết.

Ông Đoàn Việt Vân, Chủ tịch UBND xã Vệ Giang, xác nhận vụ việc và cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

“Vụ tai nạn khá nghiêm trọng nhưng tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ. Chúng tôi đã đưa tài xế đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm”, ông Vân thông tin.