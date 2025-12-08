Tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 5 người thương vong

Ngày 8/12, UBND xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, đoạn qua địa phận thôn Cà, xã Hoàn Lão lúc 4h30 cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Hải).

Theo thông tin ban đầu, một ô tô tải đang lưu thông trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh đã tông vào xe đầu kéo gặp sự cố trên đường (chưa rõ biển số các phương tiện).

Vụ va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương (chưa rõ danh tính). Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân.