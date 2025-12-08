Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh làm 5 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 5h ngày 8/12, tại km635, trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, đoạn qua địa phận xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, ô tô tải biển số 36H-054.67 do tài xế T.V.T. (SN 1998, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, khi đến km635, cao tốc Bùng - Vạn Ninh đã tông vào một xe đầu kéo gặp sự cố trên đường.

Xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn mang biển kiểm soát 61C-327.54, kéo theo rơ-moóc 63R-004.93, do tài xế N.V.H. (SN 1966, trú tại tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương (chưa rõ danh tính các nạn nhân). Tại hiện trường, ô tô tải biển số 36H-054.67 bẹp dúm phần đầu, hư hỏng nặng.

Ô tô tải gặp tai nạn là loại xe có kèm theo cần cẩu, trên thùng chở nhiều khối đá trang trí.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Đến 9h cùng ngày, nạn nhân tử vong được đưa ra khỏi hiện trường, người bị thương trước đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xe cẩu được huy động để đưa ô tô tải gặp tai nạn ra khỏi hiện trường, sớm thông tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Đến 11h ngày 8/12, cao tốc Bùng - Vạn Ninh theo hướng Bắc - Nam vẫn chưa thể lưu thông.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam được phân luồng, rẽ xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Đông để tiếp tục hành trình.

Vị trí xảy ra tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Ảnh: Google Maps).