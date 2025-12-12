Khởi tố vụ tai nạn trên cao tốc làm 6 người thương vong

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam, nhằm điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 8/12, tại km 635+500 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn Bùng - Vạn Ninh), thuộc địa phận xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thông tin ban đầu, ô tô tải mang biển kiểm soát 36H-054.xx, do tài xế T.V.T. (SN 1998, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, đã bất ngờ tông vào xe đầu kéo biển số 61C-327.xx, kéo theo rơ-moóc 63R-004.xx, do tài xế N.V.H. (SN 1966, trú tại tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Cú va chạm kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 2 người tại chỗ và khiến 4 nạn nhân khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.