Tàu gỗ không người có chữ nước ngoài trôi dạt gần đảo Cồn Cỏ
(Dân trí) - Một tàu gỗ dài 21m, rộng 4,6m, chiều cao mạn 2,2m, có dòng chữ nước ngoài đã trôi dạt đến vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Sáng 27/11, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận con tàu gỗ số hiệu 6031 màu đỏ, được ngư dân Quảng Trị phát hiện trôi dạt gần đảo Cồn Cỏ.
Sự việc được ngư dân báo với cơ quan chức năng, đồng thời lai dắt con tàu về âu thuyền ở đặc khu Cồn Cỏ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định đây là một loại tàu cá, trên tàu không có người, buồng lái không có các loại máy móc, thiết bị điều khiển.
Phía sau buồng lái tàu có 1 máy hiệu WEICHAI số 60823A, không xác định được công suất, 1 máy tời không rõ số hiệu (2 máy không hoạt động được), 2 trục láp gắn với chân vịt, nhiều chỗ trên tàu hư hỏng.
Vụ việc tiếp tục được Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.