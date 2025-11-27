Tàu gỗ không người có chữ nước ngoài trôi dạt gần đảo Cồn Cỏ

Sáng 27/11, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận con tàu gỗ số hiệu 6031 màu đỏ, được ngư dân Quảng Trị phát hiện trôi dạt gần đảo Cồn Cỏ.

Con tàu được đưa về âu thuyền trên đảo Cồn Cỏ (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Sự việc được ngư dân báo với cơ quan chức năng, đồng thời lai dắt con tàu về âu thuyền ở đặc khu Cồn Cỏ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định đây là một loại tàu cá, trên tàu không có người, buồng lái không có các loại máy móc, thiết bị điều khiển.

Phía sau buồng lái tàu có 1 máy hiệu WEICHAI số 60823A, không xác định được công suất, 1 máy tời không rõ số hiệu (2 máy không hoạt động được), 2 trục láp gắn với chân vịt, nhiều chỗ trên tàu hư hỏng.

Vụ việc tiếp tục được Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.