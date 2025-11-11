Tàu cá ngư dân bị sóng đánh chìm ở Lâm Đồng

Ngày 11/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Liên Hương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả tàu cá bị sóng đánh chìm.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu cá bị sóng đánh chìm (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh tại xã Liên Hương khiến 4 tàu cá của ngư dân đang neo đậu bị sóng đánh chìm. Không có thiệt hại về người, nhưng các tàu bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng địa phương đến hiện trường cứu hộ, trục vớt tàu và hỗ trợ ngư dân.

Cùng ngày, một tàu cá khác của ngư dân khi di chuyển vào cửa biển La Gi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, cũng bị sóng đánh chìm. Các thuyền viên may mắn an toàn.