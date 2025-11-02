Thêm tàu cá bị đâm chìm trên vùng biển TPHCM

Tối 1/11, Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng TPHCM) đã đưa 11 ngư dân bị tai nạn chìm tàu về bờ an toàn.

Trước đó, vào 14h50 cùng ngày, tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý về phía đông nam, tàu hàng Sea Noble (quốc tịch Panama) đã va chạm với 2 tàu cá TG90738TS và BV92437TS. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 tàu cá cùng 11 ngư dân Việt Nam bị chìm.

Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp nhận 11 ngư dân gặp nạn trên biển ngày 1/11 (Ảnh: Lương Kiểm).

Ông Lê Văn Thiệp, thuyền trưởng tàu TG90738TS, cho biết, tàu của ông cùng tàu bạn (số hiệu BV92437TS) từ cảng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) ra vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý. Bất ngờ, tàu TG90738TS bị đứt dây ga nên phải cặp vào tàu bạn và thả neo để khắc phục sự cố.

Khi dừng tàu, các thuyền viên phát hiện một tàu hàng đang tiến tới nên hốt hoảng phát cảnh báo. Tuy nhiên, tàu hàng vẫn không phát hiện và va chạm vào 2 tàu cá.

Ông Thiệp cho biết, một tàu bị chìm ngay lập tức, chiếc còn lại chìm dần sau đó. Sau khi hai tàu chìm, các thuyền viên đã bám vào vật dụng để nổi trên biển. May mắn, có 2 tàu cá đã phát hiện và ứng cứu các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 điều động lực lượng tới ghi nhận hiện trường và đưa 11 ngư dân về bờ an toàn.

Tàu cá của ngư dân bị tàu hàng đâm chìm hôm 31/10 (Ảnh: NCVV).

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, một thuyền viên bị chấn thương vùng mặt, tức ngực, khó thở. Hải đội Biên phòng 2 đã chăm sóc y tế, cung cấp thực phẩm và các vật dụng cần thiết cho các thuyền viên.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM yêu cầu tàu Sea Noble neo lại để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là vụ va chạm thứ 2 giữa tàu hàng và tàu cá trên vùng biển TPHCM chỉ trong 2 ngày.

Trước đó, rạng sáng 31/10, tàu cá BT93839TS gồm 8 thuyền viên cũng bị một tàu hàng đâm chìm khi đang hoạt động tại vùng biển Côn Đảo. Tám thuyền viên lênh đênh trên biển, may mắn được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Côn Đảo ứng cứu.