Vụ 8 ngư dân mất tích trên biển: “Hết rồi, không còn hy vọng gì nữa"

Tàu cá BĐ-97258TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, cùng 7 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Đông Nam Gia Lai, cách đất liền khoảng 147 hải lý, mất liên lạc từ ngày 27/9 đến nay.

Từng ngày trôi qua, với gia đình, người thân những ngư dân mất tích là khoảng thời gian u ám. Giữa hy vọng mong manh, họ chỉ biết cầu mong một phép màu có thể xảy ra với 8 sinh mạng trên con tàu định mệnh. Có gia đình đã lập bàn thờ cho người mất tích.

Chị Võ Thị Lúc (vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn) nước mắt lưng tròng, cầu mong một phép màu cho chồng cùng các thuyền viên (Ảnh: Kiên Lê).

Nhớ lại đêm định mệnh 27/9, thời điểm tàu cá BĐ-97258TS mất tích, người thân các thuyền viên vẫn giữ sự lạc quan, tin rằng con tàu nhỏ chỉ tạm mất tín hiệu trong lúc tránh bão Bualoi.

Hơn 20 ngày trôi qua kể từ ngày chồng và 7 ngư dân mất tích trên biển, ngôi nhà của gia đình chị Võ Thị Lúc (41 tuổi, vợ thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn) vẫn nặng trĩu không khí u ám.

Theo chị Lúc, khi nghe tin tàu mất tích ai cũng nghĩ chỉ mất liên lạc vài tiếng, cùng lắm 1-2 ngày, vì đi biển việc tàu mất kết nối là bình thường. Những ngày sau đó, con tàu vẫn bặt vô âm tín nên gia đình vô cùng lo lắng.

Có gia đình đã lập bàn thờ cho người mất tích (Ảnh: Kiên Lê).

“Con lớn của tôi biết chuyện cha mất tích, còn 2 đứa nhỏ tôi giấu. Mẹ chồng điều trị ung thư ở TPHCM, khi nào bà về, gia đình sẽ lập bàn thờ, hương khói cho chồng”, chị Lúc chia sẻ.

Trong chuyến ra khơi định mệnh, gia đình thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn có 4 người mất tích gồm em trai, chú ruột và em rể. Nghe tin dữ, mẹ ruột thuyền trưởng Huỳnh Văn Sơn nhiều lần ngã quỵ, không dám tin đó là sự thật.

Chị Phan Thị Thu Hiền (vợ ngư dân Nguyễn Quốc Hải, 38 tuổi) dù chẳng dám tin đó là sự thật nhưng đành buông xuôi, lập bàn thờ chồng.

“Tôi không nghĩ chuyến biển lần này lại là lần cuối cùng chia cách vợ chồng. Vợ chồng tôi có ba con, cháu nhỏ mới tròn 4 tháng tuổi. Vợ chồng còn nhiều dự định nhưng giờ dang dở”, chị Hiền ngậm ngùi.

Ông Phan Văn Thới (bố ruột chị Hiền) nhìn cảnh con gái khóc thương chồng mà lòng đau như cắt. “Hết rồi, không còn hy vọng gì nữa. Giờ cuộc sống của con gái với các cháu nhỏ sau này không biết sẽ ra sao”, ông Thới thở dài.

Không khí u ám trong ngôi nhà của gia đình chị Hiền - vợ ngư dân Nguyễn Quốc Hải (Ảnh: Kiên Lê).

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, đến nay tàu cá cùng 8 ngư dân mất tích vẫn biệt tăm trên biển. Có gia đình đã lập bàn thờ cho người mất tích, số còn lại vẫn ôm chút hy vọng mong manh.

Cũng theo ông Hiệp, các thuyền viên đều là trụ cột trong gia đình, còn những người vợ ở nhà đảm nhận việc nội trợ, chăm con. Hoàn cảnh hiện rất khó khăn, nhiều cháu nhỏ có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng; đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh đặc biệt để các cháu tiếp tục đến trường.