Hai tàu va chạm, 4 ngư dân rơi xuống biển, một người mất tích

Tối 7/10, theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế), các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ngư dân mất tích tại vùng cửa biển Thuận An sau vụ va chạm giữa 2 phương tiện đường thủy.

Thông tin ban đầu, vào lúc 15h10 cùng ngày, tàu hàng Thuận Trung 08 (xuất phát từ cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trên hành trình ra Bắc.

Người thân các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ngóng chờ thông tin cứu hộ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi tàu đến khu vực cửa biển Thuận An đã xảy ra va chạm với tàu cá TTH 96329-TS, do ông Phan Lũy (trú tại Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế) làm chủ.

Vị trí xảy ra vụ va chạm có tọa độ vĩ độ 16º43’45”, kinh độ 107 º37’11”, cách bờ biển khoảng 8 hải lý.

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá TTH 96329-TS bị chìm, 4 ngư dân trên phương tiện này rơi xuống biển, trong đó 3 người đã được cứu hộ, còn 1 thuyền viên mất tích.

Các ngư dân trên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ chăm sóc y tế (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo tàu Thuận Trung 08 ở lại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đài Thông tin Duyên hải Huế đã phát bản tin khẩn, kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực trên tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.