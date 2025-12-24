Tàu chở 9 thuyền viên và hơn 2.300 tấn clinker gặp sự cố trên biển

Chiều 24/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Lúc 3h30 cùng ngày, tàu Trường Tâm 66 (dài 79,9m, rộng 13,3m) mắc cạn trên vùng biển cách cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị khoảng 500m, nước tràn vào buồng máy.

Tàu hàng mắc cạn trên đường vào cảng Cửa Việt (Ảnh: Đình Tiến).

Tàu do ông Lê Văn Đông (SN 1996, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, hành trình từ tỉnh Ninh Bình vào cảng Cửa Việt bốc dỡ hàng hóa thì gặp sự cố.

Trên tàu có 9 thuyền viên và 2.357 tấn clinker. Thuyền trưởng đã chủ động khóa van dầu để phòng ngừa rò rỉ và khẩn trương bơm nước ra khỏi buồng máy. Sức khỏe các thuyền viên trên tàu an toàn.

Sau khi khảo sát, cơ quan chức năng và thuyền viên trên tàu thống nhất phương án sang tải hàng hóa để sớm đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.

Tàu cá gặp nạn được kéo vào bờ (Ảnh: Đình Tiến).

Cũng tại biển Cửa Việt, khoảng 13h ngày 24/12, thuyền của anh Nguyễn Đức Dũng (SN 1973, trú tại thôn 4, xã Cửa Việt) bị chìm khi đang đánh bắt hải sản. Ngư dân Dũng bị thương, may mắn được tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, đưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã cử quân y sơ cứu và đưa ngư dân gặp nạn đến cơ sở y tế. Nhận định ban đầu, ngư dân Dũng bị gãy 2 chân.

Lực lượng Biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân kéo thuyền đánh cá gặp nạn vào bờ.