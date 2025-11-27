Cứu sống 2 thuyền viên tàu đánh cá trôi lênh đênh trên biển

Ngày 27/11, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết đã kịp thời cứu nạn 2 thuyền viên gặp tai nạn trên biển tại khu vực cửa sông Hàm Luông.

Khoảnh khắc 2 thuyền viên trôi lênh đênh trên biển (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, lúc 5h10 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc tàu đánh cá đang hoạt động tại tọa độ 09°52'430"N-106°43'630"E bị chìm do sóng to, gió lớn.

Trên tàu cá có 2 thuyền viên gồm: Lâm Thanh Dũng (45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn Nghĩa (28 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Nhận được ý kiến chỉ đạo của Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long, Hải đội Biên phòng 2 đã khẩn trương điều động 1 kíp tàu biên phòng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu cá gặp nạn.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa được 2 thuyền viên vào bờ an toàn. Hiện tại sức khỏe của 2 thuyền viên đã ổn định.