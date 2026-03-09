Tàu cá cùng 5 ngư dân gặp nạn tại khu vực cửa biển Nhật Lệ

Sáng 9/3, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và ngư dân địa phương đã kịp thời ứng cứu thành công một tàu cá gặp nạn trên biển, cứu sống thuyền trưởng và 4 ngư dân.

Vào khoảng 6h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-11064TS do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, cùng 5 thuyền viên, trên đường vào bờ đã bất ngờ bị sóng lớn đánh lật nghiêng, chìm một nửa tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Lực lượng Biên phòng tiếp cận, ứng cứu ngư dân tàu cá gặp nạn (Ảnh: Hoài Nam).

Ngay sau sự cố, 4 ngư dân trên tàu đã may mắn được một tàu cá khác gần đó ứng cứu kịp thời. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng vẫn kiên cường bám trụ trên con tàu gặp nạn giữa biển.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã nhanh chóng triển khai lực lượng và xuồng chuyên dụng tiếp cận tàu QB-11064TS. Lực lượng cứu hộ đã thành công đưa ông Hoàng vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đang phối hợp cùng ngư dân để kéo tàu gặp nạn vào bờ.