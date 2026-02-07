Tàu cá mắc cạn ở cửa biển, chủ tàu cầu cứu Bộ đội Biên phòng

Ngày 7/2, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với ngư dân địa phương giải cứu một tàu cá mắc cạn ở cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới (Quảng Trị).

Khoảng 9h cùng ngày, tàu cá QB-91239TS trên đường vào bờ đã bị mắc cạn. Chủ tàu Hoàng Quang Thành (SN 1995), trú tại tổ dân phố Hà Thôn, phường Đồng Hới đã liên hệ Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhờ giúp đỡ.

Lực lượng Biên phòng tiếp cận tàu cá mắc cạn (Ảnh: Ngọc Hòa).

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, kêu gọi các tàu cá địa phương hỗ trợ, kéo tàu gặp nạn ra khỏi vị trí mắc cạn, đưa vào sông Nhật Lệ an toàn.