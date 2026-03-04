Tàu cá chở 7 người lật ở cửa biển Nhật Lệ, một ngư dân trẻ tử vong

Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin vụ việc xảy ra lúc 6h30 ngày 4/3, tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu QB-11288TS, do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ di chuyển qua cửa biển không may mắc cạn. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, con tàu bị lật.

Tàu cá bị lật ở cửa biển Nhật Lệ (Ảnh: Nguyễn Luân).

Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên, những người này mặc áo phao, nỗ lực bơi được vào bờ. Trong đó 5 ngư dân sức khỏe ổn định, 2 người khác kiệt sức, phải nhập viện cấp cứu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng thuyền viên T.B.L. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) không qua khỏi, trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị.

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phối hợp lên kế hoạch ứng cứu con tàu và xử lý vụ việc theo quy định.