Tảng đá lớn chênh vênh, có nguy cơ đổ ập ở đỉnh đèo Bảo Lộc

Ngày 14/3, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty 886 Thành Nam, đơn vị bảo trì đường bộ khu vực đèo Bảo Lộc, kiểm tra hiện trường xuất hiện tảng đá nặng hàng tấn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc.

Tảng đá lớn nặng hàng tấn nằm chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc (Ảnh: Văn Minh).

Ông Đoàn Văn Thưởng, người phát hiện tảng đá cho biết, trước đây, xung quanh tảng đá có nhiều cây lớn che chắn nên dù nằm ở độ cao vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay, các cây gỗ cạnh tảng đá đã chết, khô, mục nên tảng đá không còn điểm tựa, có nguy cơ dịch chuyển khỏi vị trí.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường kiểm tra, đánh giá tình hình.

Đại diện Công ty 886 Thành Nam cho biết, cây gỗ cạnh tảng đá đã khô mục dẫn đến nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, ảnh hưởng đến an toàn xe cộ lưu thông ở đường đèo.

Một đoạn đường đèo Bảo Lộc ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Do vậy, lực lượng chức năng báo cáo sự việc lên Sở Xây dựng Lâm Đồng, xin ý kiến xử lý tảng đá để đảm bảo an toàn.

Đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20, nằm trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng. Đèo này dài gần 10km với nhiều khúc cua quanh co, là tuyến giao thông quan trọng nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ.