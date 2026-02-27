Hình hài cầu cạn nối qua điểm đứt gãy trên đèo Mimosa ở Đà Lạt

Những ngày gần đây, đơn vị thi công cấp tập thực hiện các hạng mục còn lại để sớm hoàn thiện, đưa cầu vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa vào hoạt động theo đúng tiến độ.

Cầu cạn vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa (thuộc tuyến quốc lộ 20), nằm trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình mang tên Dự án cầu Xuân Hương, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án cầu Xuân Hương có tổng chiều dài 133m, riêng phần cầu chính dài 108m, mặt cầu rộng 9m. Tổng kinh phí đầu tư dự án là hơn 33 tỷ đồng.

Ông Bùi Huy Khoa, Giám đốc Công ty Tiến Thành, đơn vị thi công, cho biết: "Hiện nay, các hạng mục của dự án được đẩy nhanh, tiến độ xây dựng đạt 80% khối lượng. Dự kiến, công trình hoàn thiện, đưa vào hoạt động trước tiến độ được giao".

"Đây là công trình thuộc hạng mục cấp bách nên các đơn vị thi công, anh em công nhân nỗ lực hết mình, thi công cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn tất dự án. Việc thi công diễn ra vào mùa khô, thời tiết thuận lợi cho việc thực hiện các hạng mục công trình", ông Bùi Huy Khoa, Giám đốc Công ty Tiến Thành chia sẻ.

Cầu vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa chính thức khởi công vào giữa tháng 12/2025. Đại diện đơn vị thi công cho biết, tiến độ thi công được đẩy nhanh, dự kiến "về đích" sớm 1 tháng so với kế hoạch được giao. Dự kiến, cuối tháng 3, cơ quan chức năng hoàn tất, thông xe kỹ thuật.

Công nhân xây dựng hạng mục lan can cầu Xuân Hương trên đèo Mimosa.

Hiện nay, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo đúng kỹ thuật thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình.

Hệ thống dầm bê tông Dự án cầu Xuân Hương đã được hợp long, đảm bảo cho quá trình thi công các hạng mục tiếp theo.

Trước đây, tại vị trí Dự án cầu Xuân Hương là bề mặt đường đèo Mimosa có độ cong lớn, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của xe cộ. Sau khi xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng quyết định xây dựng cầu vượt cạn, đồng thời nắn thẳng khúc cua để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã san gạt, xây dựng cung đường tạm với 2 làn xe cạnh Dự án cầu Xuân Hương để đảm bảo các phương tiện lưu thông qua khu vực, đảm bảo huyết mạch giao thông đường đèo Mimosa.

Trước đó, những cơn mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025 khiến đèo Mimosa bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Mặt đường đèo Mimosa tại điểm thuộc Km226 bị xé toạc, rơi xuống vực sâu khoảng 30m, tạo thành vết đứt gãy dài khoảng 100m.

Giao thông qua tuyến đường này bị chia cắt hoàn toàn, buộc lực lượng chức năng phải đưa ra phương án san gạt taluy dương, tạo lối đi tạm thời.