Ô tô con bị kẹp giữa 2 xe tải trong vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Vụ tai nạn xảy ra vào 16h25 ngày 26/2 tại khúc cua trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Minh).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe bồn chở nhiên liệu mang biển số tỉnh Đồng Nai (chưa rõ tài xế điều khiển) chạy trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TPHCM.

Đến khu vực trên, phương tiện này bất ngờ va chạm với ô tô con mang biển số TPHCM chạy cùng chiều phía trước, làm xe này tông vào đuôi xe tải khác.

Ô tô con bị kẹp giữa 2 xe tải, hư hỏng sau va chạm (Ảnh: Văn Minh).

Vụ va chạm làm xe con hư hỏng phần đầu, đuôi, bị kẹp giữa xe bồn và ô tô tải. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc.