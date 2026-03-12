Xẻ đồi, bạt núi để mở rộng và nắn thẳng tuyến đường nối Đà Lạt - Phan Thiết

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt và Phan Thiết, đang được đẩy nhanh tiến độ với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là "nắn thẳng" những khúc cua tay áo nguy hiểm, nâng cao an toàn giao thông trên địa hình đồi núi hiểm trở.

Loạt cua tay áo đường nối Đà Lạt - Phan Thiết được mở rộng (Video: Minh Hậu).

Dự án do Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 68km và được khởi công từ tháng 4/2024.

Quốc lộ 28B là một trong những tuyến giao thông quan trọng, kết nối hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, nhưng lại nổi tiếng với địa hình đồi núi quanh co, độ dốc cao và nhiều khúc cua tay áo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Để khắc phục tình trạng này, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã triển khai phương án "nắn thẳng" tuyến đường bằng cách xẻ đồi và xây dựng nhiều cầu vượt cạn. Đặc biệt, trên đèo Đại Ninh, hàng loạt cầu vượt cạn được thiết kế để mở rộng các khúc cua tay áo, giúp xe cộ lưu thông an toàn hơn.

Các công trình cầu vượt cạn đang được gấp rút hoàn thiện, trong đó có những cây cầu chuẩn bị hợp long.

Công nhân đang tích cực đổ bê tông, xây dựng các hạng mục kết nối cầu cạn với bề mặt đường Quốc lộ 28B tại đèo Đại Ninh.

Một đoạn đường đèo thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, vốn quanh co, uốn lượn, nay đã được "nắn thẳng" đáng kể.

Tại các vị trí xẻ đồi, bạt núi, cơ quan chức năng đã sử dụng lưới thép và xây dựng các hạng mục bê tông để gia cố taluy, phòng tránh sạt lở.

Theo Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung, 59,5/68km đường đã được thảm bê tông nhựa và một số cầu cạn đã thông tuyến.

Phần còn lại đang được đốc thúc hoàn thiện để sớm đưa dự án về đích.

Tuy nhiên, tại một số vị trí chưa hoàn tất thi công, xe cộ vẫn phải lưu thông trên mặt đường xấu, gây khói bụi và ảnh hưởng đến phương tiện.

Ông Nguyễn Đình Vân, một tài xế xe khách tuyến Đà Lạt - Phan Thiết, chia sẻ: "Ngày trước, việc điều khiển ô tô trên đèo Đại Ninh rất nguy hiểm do đường dốc cao và nhiều khúc cua tay áo. Hiện tại, một số cầu vượt cạn đã hoàn thành, giúp việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều".

Trong cuộc làm việc gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh tầm quan trọng của Quốc lộ 28B, đặc biệt trong bối cảnh sân bay Liên Khương đóng cửa. Ông yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện dứt điểm các hạng mục còn lại, đảm bảo an toàn giao thông và tránh ách tắc.