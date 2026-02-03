Ô tô tải lao xuống vực sâu 5m trên đèo Bảo Lộc ở Lâm Đồng

Ngày 3/2, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên đèo Bảo Lộc.

Thông tin ban đầu, vào 12h10 ngày 3/2 anh Lê Hữu Thịnh, 35 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long, điều khiển ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TPHCM. Khi xe lưu thông đến khúc cua trên đèo Bảo Lộc (thuộc xã Đạ Huoai 2, Lâm Đồng), bất ngờ lao xuống vực sâu 5m bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Minh).

Tai nạn làm cabin ô tô tải biến dạng, tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong tại chỗ, người đi cùng xe là anh Lê Văn Tuệ bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân tử vong ra khỏi cabin xe, thực hiện khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật phương tiện, điều tra làm rõ vụ việc.